Какие товары чаще всего воруют в российских магазинах

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В российских продуктовых магазинах чаще всего воруют колбасные изделия и сыры, сообщает РБК со ссылкой на данные компании BIT, которая занимается разработкой системы наблюдения.
Из магазинов косметики чаще всего тайно выносят тушь (13,2%), лак для ногтей (12,9%), помаду для губ (12%), масло для тела и волос (7,3%) и тени для век (6%).
В продуктовых магазинах большинство краж совершают мужчины (77%), а в парфюмерных — женщины (78%).
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