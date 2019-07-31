Какие товары чаще всего воруют в российских магазинах

В продуктовых магазинах большинство краж совершают мужчины, а в парфюмерных — женщины.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В российских продуктовых магазинах чаще всего воруют колбасные изделия и сыры, сообщает РБК со ссылкой на данные компании BIT, которая занимается разработкой системы наблюдения.

По данным издания, сыры и колбасы составляют 15,4% от всех совершаемых краж. За ними — кофе (15%), конфеты и сладости (13,4%), пиво и другой алкоголь (11,2%), морепродукты (9%).

Из магазинов косметики чаще всего тайно выносят тушь (13,2%), лак для ногтей (12,9%), помаду для губ (12%), масло для тела и волос (7,3%) и тени для век (6%).

В продуктовых магазинах большинство краж совершают мужчины (77%), а в парфюмерных — женщины (78%).

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