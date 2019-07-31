Twitter заморозил аккаунт посольства России в Сирии

В Министерстве иностранных дел России блокировку аккаунта назвали "грубым нарушением свободы слова".

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Twitter заблокировал аккаунт российской дипмиссии в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в ЮАР.

Блокировка произошла после того, как посольство РФ в Сирии опубликовало пост, в котором раскритиковало "Белые каски", процитировав информацию Минобороны РФ.

Уточняется, что замороженный аккаунт еще не был верифицирован.

"Это только доказывает, что "обычные" аккаунты не имеют права иметь отличающуюся точку зрения", — добавили российские дипломаты.

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В МИД России блокировку аккаунта назвали "грубым нарушением свободы слова" со стороны руководства соцсети.

Москва призвала Twitter разблокировать учетную запись посольства.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявид, что "Белые каски" снимают постановочные кадры об "ударах ВКС России по гражданским объектам" в идлибской зоне деэскалации.

Как подчеркнул генерал, террористы используют эту дезинформацию для дискредитации действий России.