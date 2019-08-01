Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири

Сейчас площадь лесных пожаров в России превышает 2,8 миллиона гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь с тушением пожаров в Сибири. Телефонный разговор между главами двух государств состоялся в среду вечером по инициативе американской стороны.

По данным пресс-службы президента России, Путин высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке.

Российский лидер рассказал Трампу, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

Путин отметил, что российская сторона при необходимости воспользуется предложением Трампа. По словам президента, он расценивает этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.

Главы государств договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах, добавили в пресс-службе.

Пресс-служба Минобороны РФ Штаб Минобороны по тушению пожаров в Красноярском крае

По последним данным, площадь лесных пожаров в России превышает 2,8 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении пожаров участвуют почти три тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта.

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. Рассматриваются разные версии, в том числе умышленного поджога.