Минобороны РФ обнародовало акт о зверствах литовских карателей в годы ВОВ

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Министерство обороны России рассекретило документ об освобождении литовского города Каунас от гитлеровских оккупантов в 1944 году.

В акте говорится о зверствах немцев и литовской эсэсовской организации "Смовчики" ("Душители") в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР.

Согласно тексту документа, организация "Смовчики" образовалась в первые дни германской оккупации в 1941 году, в ее состав вошло несколько местных жителей.

В ноябре 1941-го карательные отряды эсэсовцев зверски убили порядка 900 человек, в том числе стариков и младенцев.

Оставшемуся населению приходилось рабски исполнять любые прихоти оккупантов. Жители подвергались постоянными обыскам, облавам и арестам.

Около 200 человек выслали в качестве каторжников в Германию, а других сожгли или закопали заживо.

По свидетельству многих историков, занимающихся изучением архивных документов времен Второй мировой, на прибалтийских (в частности, литовских) коллаборационистах лежит ответственность за самые кровавые преступления.