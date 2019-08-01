15:21 01 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Ковенская крепость в Каунасе

Минобороны РФ обнародовало акт о зверствах литовских карателей в годы ВОВ

© Sputnik / Мариус Баранаускас
В мире
Получить короткую ссылку
44 0 0

В документе описываются кровавые преступления карательных отрядов эсэсовцев.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Министерство обороны России рассекретило документ об освобождении литовского города Каунас от гитлеровских оккупантов в 1944 году.

В акте говорится о зверствах немцев и литовской эсэсовской организации "Смовчики" ("Душители") в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР.

Кадры фотохроники Второй мировой войны
© Sputnik / Израиль Озерский
Память Победы: Минобороны России рассекретило документы о Курской битве

Согласно тексту документа, организация "Смовчики" образовалась в первые дни германской оккупации в 1941 году, в ее состав вошло несколько местных жителей.

В ноябре 1941-го карательные отряды эсэсовцев зверски убили порядка 900 человек, в том числе стариков и младенцев.

Оставшемуся населению приходилось рабски исполнять любые прихоти оккупантов. Жители подвергались постоянными обыскам, облавам и арестам.

Около 200 человек выслали в качестве каторжников в Германию, а других сожгли или закопали заживо.

По свидетельству многих историков, занимающихся изучением архивных документов времен Второй мировой, на прибалтийских (в частности, литовских) коллаборационистах лежит ответственность за самые кровавые преступления.

Теги:
война, Германия, Россия, Минобороны РФ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Джулия Робертс и Джордж Клуни
Дружба между мужчиной и женщиной: голливудские пары
Мирзиёев подарил Лукашенко статую хоккеиста
Как Лукашенко отреагировал на трогательный подарок Мирзиёева – видео
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054