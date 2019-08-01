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В Москве прогнозируют аномально холодный август

© Sputnik / Maksim Blinov
В мире
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Вслед за июлем, который стал одним из самых холодных летних месяцев за последние годы, москвичей ожидает аномально холодный август.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Жители Москвы, по всей видимости, будут мерзнут до осени. Как сообщает Гидрометцентр России, начало августа в Москве останется под влиянием холодного циклона который продолжает кружить над Европейской Россией.

По прогнозам синоптиков, аномальный для этого сезона холод ожидается в первую неделю августа, потом температура будет ближе к летним показателям. Для средней полосы России среднестатистическая температура для начала августа +24 градуса днем, +15 ночью, для конца месяца примерно +19 днем и +10 ночью. 

Погода этим летом в столице России скорее напоминает пасмурную осень, чем солнечное лето. Ранее синоптики сообщили, что 31 июля было признан самым холодным летним днем в российской столице в этом сезоне.

Теги:
Москва, Россия, погода



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