19:01 01 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Лесной пожар

В МЧС озвучили причины распространения лесных пожаров в Сибири

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В мире
Получить короткую ссылку
69 0 0

Площадь лесных пожаров в России превысила 2,9 миллиона гектаров, в зоне задымления находятся более 800 населенных пунктов.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Заместитель начальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин на встрече с журналистами назвал причины распространения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Абанина, площадь пожаров увеличилась из-за длительного периода сухой антициклональной погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе находящихся на удаленных территориях.

Заместитель начальника "Антистихии" подчеркнул, что лесные пожары необходимо тушить: даже после того, как лес перестанет гореть, тление может перейти в торфяники, сохраниться там зимой и стать причиной очередных возгораний уже в следующем году.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© Sputnik / Алексей Никольский
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири
Генеральная прокуратура, Следственный комитет и Министерство внутренних дел проверят версию о намеренных поджогах "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины". Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Забайкалье.

Он также обязал МЧС, Минобороны и Минприроды усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

По последним данным, площадь лесных пожаров в России превысила 2,9 миллиона гектаров, в зоне задымления находятся более 800 населенных пунктов.

Смог в Чите, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Смог в Чите, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.

Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении пожаров участвуют почти три тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта.

Авиагруппировка Минобороны РФ вылетела в Сибирь для борьбы с пожарами >>>

Теги:
лес, Россия, тушение пожара, пожар, Сибирь



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
ВДНХ - 80 лет: как выглядит сейчас крупнейший в мире экспозиционный комплекс
Беспилотный летательный аппарат
Мужчина обстрелял шумных соседей с дрона - видео
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054