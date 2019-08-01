В МЧС озвучили причины распространения лесных пожаров в Сибири

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Заместитель начальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин на встрече с журналистами назвал причины распространения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Абанина, площадь пожаров увеличилась из-за длительного периода сухой антициклональной погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе находящихся на удаленных территориях.
Заместитель начальника "Антистихии" подчеркнул, что лесные пожары необходимо тушить: даже после того, как лес перестанет гореть, тление может перейти в торфяники, сохраниться там зимой и стать причиной очередных возгораний уже в следующем году.
Он также обязал МЧС, Минобороны и Минприроды усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
По последним данным, площадь лесных пожаров в России превысила 2,9 миллиона гектаров, в зоне задымления находятся более 800 населенных пунктов.
Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Угрозы населенным пунктам нет.
В тушении пожаров участвуют почти три тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта.
Авиагруппировка Минобороны РФ вылетела в Сибирь для борьбы с пожарами >>>