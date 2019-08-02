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Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге

Некоторым журналистам "Радио Озоди" в Таджикистане отказали в аккредитации

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Душанбе обвиняет таджикистанское "Радио Свобода" в пропаганде экстремизма. В МИД Таджикистана уточнили, что аккредитацию не получат только те журналисты "Озоди", материалы которых "содержат критику политики государства", но речи о закрытии СМИ пока не идет.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. МИД Таджикистана не будет давать аккредитацию некоторым журналистам "Радио Озоди", сообщает Sputnik Таджикистан.

Душанбе обвиняет таджикистанское "Радио Свобода" в пропаганде экстремизма. В МИД Таджикистана уточнили, что аккредитацию не получат только те журналисты "Озоди", материалы которых "содержат критику политики государства", но речи о закрытии СМИ пока не идет.

"Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела, только просим вас распространять конструктивную политику правительства и народа", - заявил Министр иностранных дел Сироджиддин Аслов.

Конгресс США
CC BY 2.0 / ttarasiuk / US Capitol Building
"Радио Свобода" потратило $14 млн без ведома Конгресса США
Ранее власти Таджикистана признали, что "Радио Озоди" пропагандирует идеологию активистов оппозиционных Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и "Группы 24". Данные организации были признаны в Таждикистане террористическими.

По мнению МИД, "Радио Озоди" намеренно искажает реалии политической, экономической, социальной и культурной жизни Таджикистана, а своим читателям предоставляет ложную информацию, которая далека от правды, публикации данного СМИ являются скандальными и провокационными. Материалы "Радио Озоди" часто основаны на непроверенной информации и  подчас противоречат журналистской этике.

Теги:
Таджикистан, Таджикистан, радио, Радио Свободы



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