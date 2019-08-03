В центре Москвы начался сильный пожар - движение перекрыто

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В центре Москвы - сильный пожар в здании старой постройки, сообщает РИА Новости.

В связи с тем, что пожар на 5 тысяч квадратных метров до сих пор ликвидируют, движение по Дубининской улице перекрыто.

"В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Московская ГИБДД обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места происшествия", - говорится в сообщении.

В свою очередь в информационном центре столичного департамента транспорта РИА Новости сообщили, что "движение перекрыто по Жукову проезду в обоих направлениях... от пересечения с Дубининской улицей до дома 19 по Жукову проезду".

Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая".