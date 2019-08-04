В США снова стрельба: уже погибли десять человек

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ФБР, в Сети уже появляются видео с места трагедии.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В США опять неспокойно: теперь стрелок появился в городе Дейтон, штата Огайо. По данным СМИ, уже погибли десять человек, включая нападавшего, а человек 16 пострадали.

"Стрелок погиб. Еще девять человек тоже погибли. Еще по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями", - сообщила полиция Дейтона в Twitter.

По данным полиции, сейчас на месте инцидента работают сотрудники ФБР.

В США произошла стрельба в торговом центре в Техасе, есть погибшие >>

В субботу в на западе Техаса в США произошла стрельба в торговом центре, погибли 20 человек, ранены 26.

Трагедия произошла в торговом центре Walmart, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. По словам представителя полиции, при задержании силовикам не пришлось применять оружие. Примечательно, что данный ТЦ находится рядом с американо-мексиканской границей. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.