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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Физкультура и музыка: как отдыхает президент Туркменистана

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Бердымухамедов занимается физкультурой, катается на велосипеде и сочиняет новое музыкальное произведение.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Туркменское телевидение открыло воскресный выпуск новостей сюжетом о том, как президент Гурбангулы Бердымухамедов проводит отпуск, сообщает РИА Новости.

© Туркменистан сегодня
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В сюжете показано, как глава государства рано утром совершает велосипедную прогулку, в коневодческом комплексе скачет на ахалтекинском жеребце Шаполат (Шахский булат) и в Олимпийском городке Ашхабада, вместе с главами силовых ведомств, занимается физкультурой. Кроме того, глава государства играет на различных музыкальных инструментах и работает над новым музыкальным произведением.

Также туркменский лидер среди ночи выехал в Каракумы на спортивном автомобиле и доехал до одной из главных туристических достопримечательностей страны – газовому кратеру, который в Туркменистане официально называется "Сияние Каракумов". За рубежом эту туркменскую достопримечательность чаще называют "Вратами ада".

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В конце сюжета президент Туркменистана был показан за написанием новой книги. Диктор за кадром сообщил, что туркменский лидер завершил книгу о туркменских алабаях.

В последний раз туркменское телевидение показало главу государства 24 июля. Согласно официальным сообщениям, туркменское правительство во главе с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым с 15 июля по 15 августа находится в отпуске.

Теги:
отпуск, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан



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