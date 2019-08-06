Жители утроили митинг против китайской в Кыргызстане — видео

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Конфликт местных жителей и рабочих китайской Zhong Ji Mining Company разгорелся в Нарынской области, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Группа жителей сел, расположенных недалеко от джайлоо Солтон-Сары собрались у здания Zhong Ji Mining, разрабатывающей золоторудное месторождение. Затем местные жители и работники компании начали закидывать друг друга камнями.
Весь состав областной милиции был поднят по тревоге. Источник в правоохранительных органах сообщил Sputnik Кыргызстан, что пострадали около 20 человек.
Глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов обратился к руководству Zhong Ji Mining с просьбой решить вопрос о выплате местным жителям компенсации за падеж скота "в целях формирования