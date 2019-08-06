Жители утроили митинг против китайской в Кыргызстане — видео

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Конфликт местных жителей и рабочих китайской Zhong Ji Mining Company разгорелся в Нарынской области, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Группа жителей сел, расположенных недалеко от джайлоо Солтон-Сары собрались у здания Zhong Ji Mining, разрабатывающей золоторудное месторождение. Затем местные жители и работники компании начали закидывать друг друга камнями.

Весь состав областной милиции был поднят по тревоге. Источник в правоохранительных органах сообщил Sputnik Кыргызстан, что пострадали около 20 человек.

Ранее сообщалось, что местные жители требуют остановить деятельность Zhong Ji Mining Company. По их словам, из-за взрывных работ в горах гибнет скот. Районные власти сообщили, что представители компании выразили готовность возместить ущерб, если подтвердится, что падеж скота стал следствием проведения взрывных работ. Позже стало известно, что в деятельности китайской компании нашли нарушения.

Глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов обратился к руководству Zhong Ji Mining с просьбой решить вопрос о выплате местным жителям компенсации за падеж скота "в целях формирования