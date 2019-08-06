14:23 06 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск

Какие продукты избавляют от сонливости в рабочий день

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
Получить короткую ссылку
54 0 0

Профессор посоветовала съедать около 200-300 граммов пищи за прием, а пить воду и свежие соки только через 40 минут после еды.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Овощи, крупы, богатые белком и клетчаткой, а также грецкие орехи или миндаль помогают избавиться от дневной сонливости, рассказала профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева "Вечерней Москве".

По словам профессора, энергетический спад у людей, как правило, начинается около 15-16 часов дня.

Как Минздрав Узбекистана борется с ожирением у подростков >>

Есть вероятность, что это происходит из-за избытка принимаемой пищи: кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит.

"До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала лаконичное сочетание белковых и углеводных продуктов", — рассказывает доктор.

Также Королева советует съедать около 200-300 граммов пищи за прием, а пить воду и свежие соки только через 40 минут после еды.

При этом особенно важно во второй половине дня выполнять легкую зарядку.

Денисова о борьбе с лишним весом в Узбекистане: традиции придется менять >>

Напомним: еще в мае Минздрав Узбекистана призвал граждан вести здоровый образ жизни, правильно питаться и больше времени уделять физическим нагрузкам во избежание проблем с лишним весом.

По мнению российского эксперта, во всем мире сейчас наблюдается тенденция к пересмотру рациона питания для борьбы с ожирением и возникающими из-за этого заболеваниями.

 

Теги:
мир, мир, еда, здоровье



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе
Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае попали на видео
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054