Какие продукты избавляют от сонливости в рабочий день

Профессор посоветовала съедать около 200-300 граммов пищи за прием, а пить воду и свежие соки только через 40 минут после еды.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Овощи, крупы, богатые белком и клетчаткой, а также грецкие орехи или миндаль помогают избавиться от дневной сонливости, рассказала профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева "Вечерней Москве".

По словам профессора, энергетический спад у людей, как правило, начинается около 15-16 часов дня.

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Есть вероятность, что это происходит из-за избытка принимаемой пищи: кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит.

"До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала лаконичное сочетание белковых и углеводных продуктов", — рассказывает доктор.

Также Королева советует съедать около 200-300 граммов пищи за прием, а пить воду и свежие соки только через 40 минут после еды.

При этом особенно важно во второй половине дня выполнять легкую зарядку.

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Напомним: еще в мае Минздрав Узбекистана призвал граждан вести здоровый образ жизни, правильно питаться и больше времени уделять физическим нагрузкам во избежание проблем с лишним весом.

По мнению российского эксперта, во всем мире сейчас наблюдается тенденция к пересмотру рациона питания для борьбы с ожирением и возникающими из-за этого заболеваниями.