Военные из Узбекистана накормили пловом участников конкурса "Рембат"

Все участники по достоинству оценили не только инженерные, но и кулинарные навыки солдат Узбекистана. В конкурсе принимают участие команды из Узбекистана, России, Венесуэлы, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. На международном конкурсе военных инженеров "Рембат", проходящем в Омске, военные Узбекистана приготовили плов для всех участников мероприятия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

© Пресс-служба Центрального военного округа Местные повара оформили композицию в стиле игр АрМИ-2019

Более 100 человек смогли насладится традиционным блюдом узбекской кухни. Как сообщается, на изготовления плова ушло четыре килограмма баранины, восемь килограммов говядины и двадцать килограммов риса.

Все участники по достоинству оценили не только инженерные, но и кулинарные навыки солдат Узбекистана. В конкурсе принимают участие команды из Узбекистана, России, Венесуэлы, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании.

Международный конкурс "Рембат" среди специалистов-ремонтников автобронетанковой техники продлится до 10 августа. В ходе состязаний предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий, гонке на ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ и бронированных ремонтно-эксплуатационных машинах БРЭМ и других дисциплинах.