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Пресс-конференция президента Киргизии Курманбека Бакиева в родовом доме в поселке Тейит

Лукашенко подарил Бакиеву картину, кортик и букет цветов

© Sputnik / Андрей Стенин
В мире
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Бывший глава Кыргызстана отпраздновал 70-летний юбилей 1 августа. Президент Беларуси провел встречу со своим другом и коллегой.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 августа встретился с экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Поводом для разговора стал 70-летний юбилей гостя, который он отметил несколько дней назад.

Лукашенко подарил Бакиеву картину "Охота кочевников с беркутом", кортик и букет белорусских цветов.

"Это же моя страна… Кони, беркуты…", - отреагировал Бакиев, увидев картину. "Твоя страна и твоя стихия. Птица эта гордая на тебя похожа", - заметил Лукашенко.

В свою очередь Бакиев поблагодарил главу белорусского государства за подарки.

"Мы все и придем к тебе на день рождения. Ты можешь нам приготовить кыргызский плов? Плов с тебя, вино - с нас!" - сказал белорусский лидер.

Бакиев ответил, что с удовольствием примет гостей и лично приготовит угощение. "Сам буду делать. От и до", - подчеркнул он.

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© Пресс-служба президента Беларуси
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Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005 по 2010 годы. Он является главным фигурантом дела по событиям 7 апреля 2010-го, когда при его свержении погибли люди. Верховный суд приговорил экс-президента к 30 годам лишения свободы. Его брат Жаныш, возглавлявший Службу госохраны, и экс-премьер Данияр Усенов заочно получили пожизненные сроки. Сын Курманбека Бакиева — Марат — также заочно приговорен к 27 годам заключения.

С 2010 года Курманбек Бакиев проживает в Беларуси, которая отказывает Кыргызстану в его экстрадиции. Здесь он написал книгу "Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан", которую презентовал в октябре 2015-го.

Теги:
Александр Лукашенко, подарки, Кыргызстан, Кыргызстан



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