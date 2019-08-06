Умерла главная женщина российской fashion-индустрии Алла Вербер

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Fashion-директор московского магазина ЦУМ, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер умерла в больнице в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении Вербер. Ей был 61 год.
"Алла умерла в Италии в больнице Форте-дей-Марми. Подробностей (о том), что произошло, пока нет", — сообщили агентству.
По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в ЦУМе.
Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Вербер — вице-президент ювелирной фирмы Mercury, байер и fashion-директор ЦУМ, занималась закупкой товара для престижных магазинов России и формированием новых коллекций, принадлежала к числу самых успешных бизнес-леди страны.
Она первой представила в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.