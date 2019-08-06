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Вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Умерла главная женщина российской fashion-индустрии Алла Вербер

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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Вербер первой представила в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Fashion-директор московского магазина ЦУМ, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер умерла в больнице в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении Вербер. Ей был 61 год.

"Алла умерла в Италии в больнице Форте-дей-Марми. Подробностей (о том), что произошло, пока нет", — сообщили агентству.

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в ЦУМе.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер на торжественном коктейле журнала GQ по случаю выхода ежегодного рейтинга "100 самых стильных мужчин" в Москве, февраль 2019 года.

Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Вербер — вице-президент ювелирной фирмы Mercury, байер и fashion-директор ЦУМ, занималась закупкой товара для престижных магазинов России и формированием новых коллекций, принадлежала к числу самых успешных бизнес-леди страны.

Она первой представила в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди вручает орден за заслуги перед Итальянской республикой вице-президенту Mercury Алле Вербер в итальянском посольстве в Москве, декабрь 2011 года.
Теги:
Москва, Россия, мода



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