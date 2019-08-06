Умерла главная женщина российской fashion-индустрии Алла Вербер

Вербер первой представила в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Fashion-директор московского магазина ЦУМ, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер умерла в больнице в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении Вербер. Ей был 61 год.

"Алла умерла в Италии в больнице Форте-дей-Марми. Подробностей (о том), что произошло, пока нет", — сообщили агентству.

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в ЦУМе.

© Sputnik / Евгений Одиноков Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер на торжественном коктейле журнала GQ по случаю выхода ежегодного рейтинга "100 самых стильных мужчин" в Москве, февраль 2019 года.

Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Вербер — вице-президент ювелирной фирмы Mercury, байер и fashion-директор ЦУМ, занималась закупкой товара для престижных магазинов России и формированием новых коллекций, принадлежала к числу самых успешных бизнес-леди страны.

Она первой представила в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.