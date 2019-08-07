Прекращение огня и "нормандский формат": о чем говорили Путин и Зеленский

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Главной темой разговора между главами двух стран стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Владимир Путин отметил, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса.

"Также подтверждена исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", — говориться в сообщении.

Как отметили в Кремле, российский лидер заявил украинскому коллеге о важности соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня.

Еще стороны обсудили работу по возвращению удерживаемых лиц и перспективы взаимодействия в "нормандском формате".