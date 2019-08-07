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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

В Кыргызстане задержали бывшего президента Атамбаева

Алексей Никольский
В мире
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Ранее в резиденции Кой-Таш проводилась спецоперация.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Сторонники экс-главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сообщили РИА Новости, что политика задержали правоохранители.

Сотрудники МВД. Архивное фото
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Спецназовцы ворвались в дом Атамбаева – видео

Адвокат экс-президента говорит, что силовики не пропускают его в резиденцию. 

По словам советницы Атамбаева Кундуз Жолдубаевой, действует спецназ, слышна стрельба.

Корреспондент Sputnik с места событий передает, что на трассе у дома Атамбаева лежат горящие покрышки, брошенный автомобиль, камни. На дорогу свалили дерево. Слышна стрельба, взрываются светошумовые гранаты, на месте много народа. Гражданские лица ломают камеры наблюдения, которые установлены вокруг дома. Местные жители намерены штурмовать дом, где укрылись вооруженные люди в форме.

Теги:
Атамбаев, Бишкек, Кыргызстан



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