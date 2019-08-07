В Кыргызстане задержали бывшего президента Атамбаева

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Сторонники экс-главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сообщили РИА Новости, что политика задержали правоохранители.

Адвокат экс-президента говорит, что силовики не пропускают его в резиденцию.

По словам советницы Атамбаева Кундуз Жолдубаевой, действует спецназ, слышна стрельба.

Корреспондент Sputnik с места событий передает, что на трассе у дома Атамбаева лежат горящие покрышки, брошенный автомобиль, камни. На дорогу свалили дерево. Слышна стрельба, взрываются светошумовые гранаты, на месте много народа. Гражданские лица ломают камеры наблюдения, которые установлены вокруг дома. Местные жители намерены штурмовать дом, где укрылись вооруженные люди в форме.