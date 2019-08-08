Ученые предупредили, в каких случаях вредно пить кофе

Специалисты выяснили, что после трех чашек кофе в день вероятность развития головных болей повышалась примерно на 30-40 процентов.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Специалисты Гарвардского университета пришли к выводу, что напитки на основе кофеина влияют на самочувствие людей, страдающих от мигреней. Эти результаты обнародованы в статье в American Journal of Medicine.

Мигрень — неврологическое заболевание, сопровождающееся сильными головными болями.

Ученые провели исследование, в рамках которого сто человек на протяжении полутора месяцев детально рассказывали о том, как часто у них возникала боль и что они ели и пили.

В ходе эксперимента выяснилось, что вероятность развития головных болей повышалась примерно на 30-40 процентов после трех чашек кофе в день и была почти в три раза выше, если больные выпивали больше пяти порций напитка.

Все это, по мнению медиков, следует учитывать как самим жертвам мигрени, так и лечащим врачам.