Российский самолет пролетел в небе над Украиной

С 2015 года Украина запретила российским авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Украинские диспетчеры разрешили российскому самолету использовать воздушное пространство страны, несмотря на запрет, говорится в посте на официальной странице "Украэроруха" в Facebook.

Лайнер российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG направлялся из Бари в Москву. Пилот, чтобы избежать аварийной ситуации из-за непогоды, вошел в воздушное пространство Украины, где судно пребывало 26 минут.

В ведомстве отметили, что диспетчеры руководствовались международными стандартами ICAO и решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года.

С 2015-го Украина запретила российским авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство. В октябре того же года Росавиация приняла ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.