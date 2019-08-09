Кардиохирург: красное вино не спасает от болезней сердца

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Бокал красного вина в день не помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Врач подчеркивает, что, согласно исследованиям, особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает. Однако, если бокал этого алкогольного напитка помогает человеку справиться со стрессом, то можно себе позволять такую безопасную дозу.

"Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку - и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно", - сказал Попов.

К тому же он утверждает, что профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний являются здоровый образ жизни и положительные эмоции, так как стресс – это одна из основных причин, влияющих на развитие болезней.

Ещё кардиохирург уточнил, что среди факторов риска развития болезней сердца - неправильное питание и вредные привычки, особенно курение.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности во всем мире, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. ВОЗ прогнозирует, что в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет около 23,6 миллиона человек, отмечается на сайте организации.