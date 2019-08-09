Как отличаются цены на билет в кино в Узбекистане и мире

Поднимаются ли цены в кинотеатрах на выходных в Узбекистане и почему в других странах так дорого ходить в кино - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В разгар летнего сезона большинство жителей Узбекистана предпочитают ходить в кинотеатры, где можно посмотреть интересные новинки и укрыться от жары.

Сервис Picodi сравнил цены на билеты в кино в Центральной Азии и мире, а также узнал, насколько дороже в разных государствах ходить в кино по выходным.

Как оказалось, в некоторых странах разница в цене на сеансы превышает 30%.

Например, в Германии вы доплатите 3 евро за сам 3D-сеанс и еще 1 евро за очки. Таким образом, разница от стандартного показа составит 45%.

В Кыргызстане, Армении и Казахстане зафиксировано расхождение в 50-60%.

Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7%), Саудовской Аравии и Словакии (6%), Сингапуре (3%).

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А вот в Таджикистане и Узбекистане, чтобы увидеть на экране любимого героя в 3D, в некоторых кинотеатрах нужно доплатить всего 4-6%.

Также принято считать, что сеансы в выходные дороже, чем в будни.

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Например, в России билеты в уикенд стоят в среднем на 22% дороже. Похожую разницу в цене можно встретить в Украине, Польше, Румынии, а в Австрии она достигает 38%.

А вот в Узбекистане, в отличие от Таджикистана (за уикенд цена взлетает на 29%), стоимость билета на киносеанс в выходные дни вообще не меняется.