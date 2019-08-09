Дмитрий Медведев встретился с главой Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Правительства России.

По словам кыргызского лидера, он всегда чувствовал поддержку РФ. Россия - близкий друг, который по-особенному относится к Кыргызстану. Государственный визит Владимира Путина в марте текущего года прошел успешно, подтвердив, что кыргызско-российское сотрудничество приобретает активную динамику, наполняется конкретным содержанием.

Медведев отметил, что рад возможности вновь посетить Кыргызстан и конкретно Иссык-Куль.

© Sputnik / Екатерина Штукина Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС

"Я здесь бывал, но каждый раз поражаюсь красоте этого места. Здесь хорошие условия, чтобы обсудить двусторонние отношения и провести встречу глав правительств ЕАЭС. У нас очень хорошие отношения, мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности стараемся оказать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Кыргызстану. Не сомневайтесь, так будет и дальше", — заверил российский премьер, а также передал Жээнбекову приветствие от Владимира Путина.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках госвизита Владимира Путина в Кыргызстан, вопросы организации и проведения мероприятий в рамках объявленного перекрестным 2020 года.

Позже российский премьер принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

© Sputnik / Екатерина Штукина Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС

"Наша общая задача – ускорить процессы интеграции в Евразийском экономическом союзе, стимулировать экономическую активность, повысить уровень жизни граждан наших стран. На нашем общем рынке сейчас – более 180 миллионов потребителей. Экономические показатели деятельности неплохие. За прошлый год совокупный ВВП увеличился на 2,5% и составляет сейчас свыше 420 млрд долларов", - сказал Медведев.

© Sputnik / Екатерина Штукина Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС

На встрече главы правительств обсудили важные вопросы сотрудничества между странами-участницами ЕАЭС. Следующую встречу в подобном формате было решено провести 25 октября в Москве. Она пройдёт совместно с другим важным мероприятием – заседанием Совета глав правительств СНГ.