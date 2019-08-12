UzAuto поразила участников выставки в Туркменистане

Компания представила не только классический модельный ряд, но и инновационные разработки специалистов и студентов Туринского политехнического университета.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. На Международной выставке "Туркмен Сахрасы 2019" представили продукцию АО "Узавтосаноат", сообщает официальный сайт UzAuto.

АО «Узавтосаноат» В Туркменистане в рамках Первого Каспийского экономического форума открылась Международная выставка инновационных технологий и достижений в сфере автомобилестроения, где представлена продукция АО «Узавтосаноат»

Основные цели выставки в Туркменбаши - привлечение в Туркменистан инновационных решений в области автомобилестроения и создание полной цепочки производства и обслуживания автомобилей.

АО «Узавтосаноат» В Туркменистане в рамках Первого Каспийского экономического форума открылась Международная выставка инновационных технологий и достижений в сфере автомобилестроения, где представлена продукция АО «Узавтосаноат»

UzAuto представила не только классический модельный ряд, но и инновационные разработки специалистов и студентов Туринского политехнического университета. В частности, электробус со встроенной лабораторией, автомобиль на водороде и на биотопливе.

Ежегодно подобные выставки привлекают большое количество специалистов автомобилестроения и являются площадкой для делового общения, приобретения новых контактов и проведения продуктивных переговоров.

Участие группы компаний UzAuto - это уникальная возможность продемонстрировать новейшие достижения и заявить о себе не только на туркменском, но и на других зарубежных рынках.