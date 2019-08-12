14:20 12 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
В Туркменистане в рамках Первого Каспийского экономического форума открылась Международная выставка инновационных технологий и достижений в сфере автомобилестроения, где представлена продукция АО «Узавтосаноат»

UzAuto поразила участников выставки в Туркменистане

АО «Узавтосаноат»
В мире
Получить короткую ссылку
63310

Компания представила не только классический модельный ряд, но и инновационные разработки специалистов и студентов Туринского политехнического университета.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. На Международной выставке "Туркмен Сахрасы 2019" представили продукцию АО "Узавтосаноат", сообщает официальный сайт UzAuto.

В Туркменистане в рамках Первого Каспийского экономического форума открылась Международная выставка инновационных технологий и достижений в сфере автомобилестроения, где представлена продукция АО «Узавтосаноат»
АО «Узавтосаноат»
В Туркменистане в рамках Первого Каспийского экономического форума открылась Международная выставка инновационных технологий и достижений в сфере автомобилестроения, где представлена продукция АО «Узавтосаноат»

Основные цели выставки в Туркменбаши - привлечение в Туркменистан инновационных решений в области автомобилестроения и создание полной цепочки производства и обслуживания автомобилей.

В Туркменистане в рамках Первого Каспийского экономического форума открылась Международная выставка инновационных технологий и достижений в сфере автомобилестроения, где представлена продукция АО «Узавтосаноат»
АО «Узавтосаноат»
В Туркменистане в рамках Первого Каспийского экономического форума открылась Международная выставка инновационных технологий и достижений в сфере автомобилестроения, где представлена продукция АО «Узавтосаноат»

UzAuto представила не только классический модельный ряд, но и инновационные разработки специалистов и студентов Туринского политехнического университета. В частности, электробус со встроенной лабораторией, автомобиль на водороде и на биотопливе.

Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
Узавтомоторс / ASKAR YACUBOV для Sputnik Узбекистан
UzAuto Motors приостанавливает производство до конца сентября
Ежегодно подобные выставки привлекают большое количество специалистов автомобилестроения и являются площадкой для делового общения, приобретения новых контактов и проведения продуктивных переговоров.

Участие группы компаний UzAuto - это уникальная возможность продемонстрировать новейшие достижения и заявить о себе не только на туркменском, но и на других зарубежных рынках.

Теги:
Туркменистан, Узавтопром, автопром, Ravon Nexia, Ravon R2, Ravon, ravon, UzAuto Motors



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Главный праздник ислама: как в Ташкенте отмечают Курбан-хайит – фото
Матч памяти футбольной команды Пахтакор-79 в Ташкенте
The match must go on: ветераны футбола сыграли в память о "Пахтакоре-79"
ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНОВАНИЯ КУРБАН-БАЙРАМА В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Где пройдут праздничные мероприятия на Курбан-хайит в Москве и МО — карта

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054