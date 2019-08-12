Порошенко забросали яйцами в Киеве

Экс-президент Украины в понедельник был на очередном допросе в Государственном бюро расследований.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований, сообщает РИА Новости.

Яйца попали не только в экс-главу государства, но также в полицейских и журналистов.

© Sputnik / Стрингер Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве.

По данным агентства, допрос в ГБР касался дела о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой" и продолжался почти три часа. После него Порошенко недолго пообщался с представителями СМИ и уехал.

Его адвокат Игорь Головань рассказал, что экс-президент проходит свидетелем по трем делам, сегодня ему сообщили еще об одном.

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Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба в своем Telegram-канале написал, что следующий допрос экс-президента может пройти с применением полиграфа.

Ранее Труба заявлял, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел. В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что по всем делам экс-президент проходит как свидетель.

Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейская солидарность", заявлял, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.