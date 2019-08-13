Су-27 не дали приблизиться истребителю НАТО к самолету Шойгу

Лайнер, в котором был Шойгу, направлялся из Калининграда в Москву.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Истребитель НАТО F-18 намеревался приблизиться к лайнеру министра обороны РФ Сергея Шойгу, когда тот пролетал над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости.

Самолет, в котором был Шойгу, направлялся из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота Су-27.

В Калининграде Шойгу пребывал с рабочей поездкой. В этом городе министр заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса "Морской десант" Армейских международных игр.

Над Балтикой к борту попытался приблизиться натовский F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не дал ему подойти близко к лайнеру.