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НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу

Министерство обороны РФ
В мире
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Истребитель НАТО F-18 во вторник пытался приблизиться к самолету, в котором летел глава Министерства обороны РФ.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Представитель НАТО объяснил, почему истребитель альянса пытался приблизиться к лайнеру, в котором находился Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российский самолет летел близко к пространству НАТО, поэтому к нему направили истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования организации.

Истребитель НАТО приблизился к самолету министра обороны РФ
РИА Новости
Су-27 не дали приблизиться истребителю НАТО к самолету Шойгу
"Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу", — отметили в НАТО.

Напомним, об инциденте стало известно 13 августа. Истребитель F-18 намеревался приблизиться к лайнеру Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря. Министр возвращался в Москву из Калининграда, его лайнер сопровождали два истребителя Су-27. 

Российские летчики оттеснили истребитель, не дав ему подойти близко к лайнеру.

По данным испанской газеты ABC, этот истребитель принадлежит ВВС Испании и входит в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран.

Теги:
НАТО, Балтийское море, Истребитель, Самолет, Минобороны РФ, Сергей Шойгу



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