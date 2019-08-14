Ложка дегтя в бочке мёда: чем полезен и опасен сладкий нектар

Как выбрать самый лучший мёд, почему его не стоить нагревать и как при помощи него стать моложе - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Сегодня отмечается Медовый спас — по традиции с 14 августа пасечники начинают собирать мед.

Он почти на 80% состоит из глюкозы, на 20% — из воды и пара процентов приходится на витамины. Но этих нескольких процентов достаточно, чтобы петь оды этой янтарной жидкости.

Мед и молодость

Известно, что мед обладает мощнейшими антибактериальными свойствами, благодаря которым его часто применяют для лечения кашля и инфекций верхних дыхательных путей.

В древности мед использовали даже для лечения ран, так как, вступая в контакт с раной, он начинает вырабатывать перекись водорода — известный антисептик.

Более того, мед активно применяется при создании натуральных средств по уходу за кожей, потому что способен эффективно бороться с акне и другими раздражениями кожи, вызванными бактериями.

Ещё он богат антиоксидантами, которые способствуют процессам омоложения и борьбы с различными заболеваниями, а фитонутриенты в его составе укрепляют иммунную систему.

Как выбрать мед

Добротный мед должен легко растираться между пальцами и впитываться в кожу.

Отличный способ узнать о качестве янтарной жидкости - зачерпнуть ложкой и быстро повернуть ее вокруг своей оси: зрелый мед будет наворачиваться на ложку, а не стекать с нее.

Также, если присмотреться, в натуральном продукте можно различить воск и пыльцу.

CC0 / Unsplash / REVOLT Мужчина работает на пасеке

Самый полезный мед, по мнению пчеловодов, натуральный дикий неподогретый и нефильтрованный, произведенный в экологически чистом месте.

Уникальным по своим антибактериальным и антивирусным свойствам считается сорт Манука. Этот мед производится пчелами, которые собирают нектар с кустарника манука или чайного дерева, растущего исключительно в Новой Зеландии.

В этом сорте высокая концентрация вещества под названием "метилглиоксаль" (MGO), который и отвечает за его мощнейшую антибактериальную активность.

Опасность меда

Главный аргумент тех, кто исключает мед из своего рациона, является тот факт, что он действует на наш организм так же, как и обычный сахар — резко поднимает уровень глюкозы в крови.

К тому же в нем содержится больше калорий, чем в сахаре (в чайной ложке меда 22 калории, в ложке сахара - 16).

Также мед опасен, если его подогревать. Ученые выяснили, что при высоких температурах в нем появляются канцерогены. Как оказалось, в горячем продукте меняется химический состав: появляется вещество под названием "гидроксиметил фурфуральдегид".

По словам многих ученых, это может привести даже к гибели.