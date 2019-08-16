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В Швейцарии создали вакцину от аллергии на кошек

© REUTERS / Jeenah Moon
В мире
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Новая вакцина действует на самих животных и делает их гипоаллергенными.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Швейцарии разработали вакцину против аллергии на кошек, сообщает медицинский журнал The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Интересно, что эта вакцина под названием Hypocat действует не на людей, а на самих животных.

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Препарат тренирует и укрепляет их иммунную систему, делая ее устойчивой к выделяемому естественным путем протеину-аллергену Fel d 1, который и вызывает аллергию у некоторых людей.

"Вакцина была испробована на 54 здоровых кошках, каждая из которых смогла стать гипоаллергенной", - говорится в сообщении.

После нескольких клинических испытаний новая вакцина сможет попасть в продажу.

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По мнению самих создателей препарата, это может сократить количество брошенных кошек, так как хозяева перестанут оставлять на улице или относить в приют из-за аллергии.

В Узбекистане заявили, что создают инновационный паспорт аллергии. 

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Решение было принято в связи с ростом заболеваемости астмой и анафилаксией у детей и подростков.

Планируется проводить индивидуальные исследования, выявлять конкретные формы аллергии на каждый продукт или вещество, расшифровывать полученные результаты и вносить их в специальный формуляр для специалистов и родителей.

Теги:
Швейцария, ученые, Ученые, Вакцина, коты, кот, кошки, кошка, аллергия



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