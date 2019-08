В Швейцарии создали вакцину от аллергии на кошек

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Швейцарии разработали вакцину против аллергии на кошек, сообщает медицинский журнал The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Интересно, что эта вакцина под названием Hypocat действует не на людей, а на самих животных.

Препарат тренирует и укрепляет их иммунную систему, делая ее устойчивой к выделяемому естественным путем протеину-аллергену Fel d 1, который и вызывает аллергию у некоторых людей.

"Вакцина была испробована на 54 здоровых кошках, каждая из которых смогла стать гипоаллергенной", - говорится в сообщении.

После нескольких клинических испытаний новая вакцина сможет попасть в продажу.

По мнению самих создателей препарата, это может сократить количество брошенных кошек, так как хозяева перестанут оставлять на улице или относить в приют из-за аллергии.

В Узбекистане заявили, что создают инновационный паспорт аллергии.

Решение было принято в связи с ростом заболеваемости астмой и анафилаксией у детей и подростков.

Планируется проводить индивидуальные исследования, выявлять конкретные формы аллергии на каждый продукт или вещество, расшифровывать полученные результаты и вносить их в специальный формуляр для специалистов и родителей.