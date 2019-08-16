Экипаж самолета "Уральских авиалиний" наградят за "чудо в кукурузном поле"

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Экипаж самолета "Уральские авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье наградят, передает РИА Новости.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России. Остальные члены экипажа получили ордена Мужества. Ранее стало известно, что все сотрудники получат премии.

© Sputnik / Борис Ярков Дамир Юсупов

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, лайнер столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Судно совершило жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе девять детей.

По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей

В пресс-службе аэродрома Раменское АО "ЛИИ им. М.М. Громова" заявили, что все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом А321 были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц.

Как добавляют в СК РФ, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.