Шойгу пригласил участников из стран НАТО на АрМИ

По словам министра обороны, Россия будет не только рада встретить эти страны, но посмотреть на их технику и оценить на что она способна.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Российские военные будут рады видеть на Армейских международных играх (АрМИ) команды армий стран НАТО и посмотреть, на что они способны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Мы будем рады видеть на наших играх любую из стран НАТО", - сказал Шойгу в интервью, фрагмент которого был показан в субботу на телеканале "Россия-1".

По словам министра обороны, Россия будет не только рада встретить эти страны, но посмотреть на их технику и оценить на что она способна.

"Потому что лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой возможности", - продолжил он.

Глава Минобороны рассказал, что когда конкурс задумывался в международном формате, страны НАТО также были приглашены.

Недавно в Узбекистане завершился этап V Международных военных игр "Военно-медицинская эстафета". В общем зачете победили хозяева соревнований, второе место у команды Казахстана, третье - за военными из России.

Этап "Военно-медицинская эстафета" проходил на полигоне "Фориш" с 4 по 15 августа. В соревнованиях участвовали представители 11 стран. По словам Азизбека Икрамова, узбекская сторона готова в будущем принять и другие конкурсы АрМИ, для этого у республики есть все возможности и опыт.