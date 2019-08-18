В Казахстане произошло сразу три землетрясения за сутки

Оповещены местные исполнительные органы, отдел по ЧС, департамент полиции, прокуратура и другие организации. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4.9 произошло вблизи города Капшагай Алматинской области, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные департамента по ЧС.

Землетрясение зарегистрировали в 09.12 по местному времени.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, передает департамент по чрезвычайным ситуациям региона.

"Эпицентр расположен в 78 километрах на север от Алматы, вблизи города Капшагай Алматинской области. Энергетический класс землетрясения - 9.6. Магнитуда MPV - 4.9. Глубина - 20 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Капчагай 2-3 балла",- отметили в департаменте по ЧС.

Оповещены местные исполнительные органы, отдел по ЧС, департамент полиции, прокуратура и другие организации. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее сейсмологи информировали о двух землетрясениях в Алматинской области. Первое, магнитудой 5,4, зафиксировали в 05:07, эпицентр располагался в 245 километрах на северо-восток от Алматы на территории Панфиловского района. Второе, магнитудой 4,6 – в 06: 38 в 250 километрах на северо-восток от Алматы.