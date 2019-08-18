Взрыв на свадьбе в Кабуле унес жизни 63 человек, более 180 ранены

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Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек.
ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. В одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Афганистана.
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Flickr / Program Executive Office Soldier
Инцидент произошел субботу в 22.40 по местному времени на праздновании свадьбы. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек.
По обновленным данным число погибших возросло до до 63, а более 180 человек пострадали.
Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке.