Квентин Тарантино впервые станет отцом

Кстати, в своих ранних интервью режиссер всегда заявлял, что "никогда не женится".

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Режиссер Квентин Тарантино и его супруга Даниелла Пик ждут ребенка, сообщает Hollywood Reporter.

56-летний Тарантино и его жена объявили об этом американской прессе официально.

Напомним, режиссер и Даниелла Пик поженились в ноябре прошлого года. Свадебная церемония, которая прошла в Лос-Анджелесе, была закрытой.

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Влюбленные познакомились еще десять лет назад в Израиле, где Тарантино представлял свою картину "Бесславные ублюдки".

По словам инсайдеров, они практически сразу закрутили роман, который, впрочем, продлился не очень долго — вскоре пара рассталась.

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Однако спустя несколько лет они снова стали встречаться, и два года назад Квентин наконец сделал возлюбленной предложение.

Кстати, в своих ранних интервью Квентин Тарантино всегда заявлял, что "никогда не женится, так как его работа отнимает у него практически все время".