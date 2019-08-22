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Камилов провел переговоры с заместителем госсекретаря США

© МИД Узбекистана
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Отмечалось, что узбекско-американские многоплановые отношения динамично развиваются.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, сообщает МИД Узбекистана.

© МИД Узбекистана
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Отмечалось, что узбекско-американские многоплановые отношения динамично развиваются. Одним из ключевых факторов для сотрудничества стал официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в г.Вашингтон в мае прошлого года.

Дэвид Хейл высоко оценил ход проводимых в Узбекистане и подтвердил готовность американской стороны оказать содействие в реализации совместных проектов.

Теги:
переговоры, Узбекистан, Узбекистан, США, США



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