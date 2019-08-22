Камилов провел переговоры с заместителем госсекретаря США

Отмечалось, что узбекско-американские многоплановые отношения динамично развиваются.
ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, сообщает МИД Узбекистана.
Отмечалось, что узбекско-американские многоплановые отношения динамично развиваются. Одним из ключевых факторов для сотрудничества стал официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в г.Вашингтон в мае прошлого года.
Дэвид Хейл высоко оценил ход проводимых в Узбекистане и подтвердил готовность американской стороны оказать содействие в реализации совместных проектов.
Узбекистанец Нурсултон Розибоев выступал на турнире в Ошской области, где проиграл кыргызстанцу. Однако он посчитал, что его засудили, и попытался поднять над головой флаг Узбекистана. На кадрах видно, как судья не дает ему это сделать, после чего боец покидает ринг.