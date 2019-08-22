Мария Захарова показала молодежи, как танцевать лезгинку - видео

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019", который проходит в Ставропольском крае.

Видеоролик с танцем был опубликован в аккаунте российского дипведомства в твиттере.

Захарова побывала в секции обучения кавказским танцам и под аплодисменты собравшихся вышла в центр круга танцевать в паре с профессиональным танцором.

Ранее дипломат провела на полях форума брифинг и ответила на вопросы молодежи.

Позже она призналась в интервью радиостанции "Говорит Москва", что раньше не умела танцевать лезгинку, но обучилась всем движениям на форуме "Машук".