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официального представителя МИД России М. Захаровой

Мария Захарова показала молодежи, как танцевать лезгинку - видео

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Танцевальный экспромт Захаровой поддержали аплодисментами участники форума "Машук-2019".

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019", который проходит в Ставропольском крае.

Видеоролик с танцем был опубликован в аккаунте российского дипведомства в твиттере.

Захарова побывала в секции обучения кавказским танцам и под аплодисменты собравшихся вышла в центр круга танцевать в паре с профессиональным танцором.

Ранее дипломат провела на полях форума брифинг и ответила на вопросы молодежи.

Позже она призналась в интервью радиостанции "Говорит Москва", что раньше не умела танцевать лезгинку, но обучилась всем движениям на форуме "Машук".

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Теги:
МИД России, Мария Захарова, танцы, Россия



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