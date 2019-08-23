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Малярийные комары — род насекомых, переносчиков малярийных плазмодиев

Жителей России предупредили об угрозе смертельных лихорадок

© Commons.wikimedia / Jim Gathany
В мире
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Причиной могут стать комары-переносчики тропических болезней, которые распространились в некоторых регионах РФ и и могут в дальнейшем переселиться в центральную часть страны.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Жителям России угрожают смертельные тропические болезни, переносчики которых распространились вдоль Черноморского побережья и в Крыму и могут в дальнейшем переселиться в центральную часть страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские СМИ.

Пока есть только семь случаев заражения, однако угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее.

Если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.

По словам ученых, на черноморском побережье распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок. Они считают, что насекомые мигрируют на север из-за глобально потепления.

"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.

Тихий океан
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Укус комаров этих двух видов могут привести к лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадке. Как подчеркивают врачи, все эти болезни смертельно опасны, и для них характерно быстрое распространение.

Оба вида комаров могут переносить личинок нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

Теги:
Россия, Эпидемия, Зика, Геморрагическая лихорадка, болезнь



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