Жителей России предупредили об угрозе смертельных лихорадок

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Жителям России угрожают смертельные тропические болезни, переносчики которых распространились вдоль Черноморского побережья и в Крыму и могут в дальнейшем переселиться в центральную часть страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские СМИ.
Пока есть только семь случаев заражения, однако угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее.
Если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
По словам ученых, на черноморском побережье распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок. Они считают, что насекомые мигрируют на север из-за глобально потепления.
"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.
Оба вида комаров могут переносить личинок нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.