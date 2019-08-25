Мусульманка подала на развод из-за слишком большой любви мужа

По словам женщины, она была задушена чрезвычайной любовью и привязанностью. Он даже помогал убираться в доме.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Женщина из Объединенных Арабских Эмиратов подала на развод, потому что семейная жизнь показалась ей слишком спокойной, сообщает Sputnik Таджикистан.

Жизнь с любящим мужем стала в тягость для женщины: ее муж готовил, убирался в доме и относился с уважением к своей жене.

Она же чувствовала удушье от его привязанности и теперь хочет развестись с ним.

Женщина искала правды в шариатском суде в Фуджейре, назвав причиной расторжения брака слишком сильные чувства со стороны мужа.

"Он никогда не кричал на меня и не ругал", - сказала суду женщина.

Я был задушена чрезвычайной любовью и привязанностью. Он даже помогал мне убираться в доме, заявила истица. Он иногда даже готовил для нее, и в их годовом браке не было никаких споров, сказала она.Жена жаловалась, что ее жизнь превратилась в ад, потому что муж был слишком добр к ней.

"Я долго пыталась вывести его на конфликт, но это, кажется, невозможно с моим романтическим мужем, который всегда прощал меня и осыпал подарками", - заявила женщина в суде.

"Мне нужна реальная дискуссия, даже спор, а не эта беспроблемная жизнь и внимание", - отметила супруга.

Мужчина в свою защиту сказал, что он не сделал ничего плохого, а просто хотел быть идеальным и добрым мужем.

В процессе суда выяснилось, что однажды женщина пожаловалась на лишний вес супруга, на что он начал действовать незамедлительно: сел на диету и начал заниматься спортом.

Суд постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать паре шанс на примирение.