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Как вы это делаете

Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземелья

Sputnik
В мире
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Тема:
Подкасты РИА (157)
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Утром они уходят в офисы, а вечером спускаются в коллекторы, чтобы исследовать подземелье. Замурованный Воскресенский мост, тайная "кунсткамера", склады с оружием времен войны — об удивительных и страшных находках, секретном объекте "Метро-2" и подземных поселениях рассказывает диггер Вадим Михайлов.

Доказательств многому нет, но звучит как роман.
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" основатель международного движения диггеров и руководитель аварийно-спасательного отряда "ДиггерСпас" Вадим Михайлов рассказывает, кто и зачем становится диггером, куда ведут подземные ходы из Москвы и как диггеры помогали спецслужбам спасать людей во время трагедии "Норд-Ост". А ещё о бомбоубежищах, кладах, постройках древних цивилизаций, гигантских статуях и даже "кунсткамере", которые ему и его товарищам удалось встретить под землей. Мы не знаем, что из этого правда, а что романтические преувеличения, но предлагаем послушать первоисточник.

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Тема:
Подкасты РИА (157)



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