Трамп объяснил, почему Россию необходимо вернуть в G8

Ранее американский лидер одобрил предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Возвращение России в G8 хорошо с точки зрения обсуждения вопросов мировой безопасности и экономики, заявил на пресс-конференции во Франции президент США Дональд Трамп.

"Я действительно думаю, что это (возвращение РФ в G8) хорошо для мировой безопасности, это хорошо для мировой экономики", - цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США отметил, что разделяет мнение "многих умных людей" о том, что лучше не изолировать Россию.

"Помните, они строят большой трубопровод в Европе прямо к Германии", - отметил президент США.

Ранее президент США согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.