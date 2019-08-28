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Генеральный консул в Казани Фариддин Насриев вручил Благодарственную грамоту Данилу Юлдашеву за решительные действия по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии

Настоящий герой: узбекистанец, спасший людей, получил награду

© Министерство иностранных дел Республики Узбекистан
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На церемонии награджения присутствовали первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов и первый заместитель министра высшего и средне-специального образования Муродулло Холмухамедов.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев вручил Благодарственную грамоту гражданину Узбекистана Данилу Юлдашеву, сообщает пресс-служба МИД.

Узбекистанца наградили за решительные действия по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

На церемонии вручения грамоты присутствовали первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов и первый заместитель министра высшего и средне-специального образования Муродулло Холмухамедов.

Генеральный консул в г.Казани Фариддин Насриев вручил благодарственную грамоту гражданину Узбекистана Данилу Юлдашеву за решительные действия по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
© Министерство иностранных дел Республики Узбекистан
Генеральный консул в г.Казани Фариддин Насриев вручил благодарственную грамоту гражданину Узбекистана Данилу Юлдашеву за решительные действия по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии

Напомним, что в Перми на прошлой неделе рейсовый автобус маршрута №53 попал в ДТП, врезавшись в стену магазина. Один человек погиб, а более 32 пострадали.

Фото Данила Юлдашева в соцсетях
"Меня так воспитали": узбекистанец спас людей из автобуса в Перми
Одним из первых, кто бросился на помощь, был боксер Данил Юлдашев. Парень ехал на тренировку в клуб и остановился, чтобы помочь. Он увидел, что все двери в автобусе искорежены, их не открыть, и начал выламывать заднюю дверь. Затем Данил вошел в автобус и начал выносить людей.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников тоже наградил Данила Юлдашева за спасение людей.

Теги:
узбекистанец, Россия, автобус, Пермь, авария, спасение, награда, Награда



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