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Подробности обрушения в Новосибирске: людей под завалами больше нет

© Sputnik / Александр Кряжев
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Разобрано около 80% завалов после обрушения здания в Новосибирске. Стало известно, что три человека погибли, один пострадал.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. При обрушении здания в Новосибирске погибло три человека, сообщает РИА Новости.

Разобрано около 80% завалов после обрушения здания в Новосибирске. Стало известно, что три человека погибли, один пострадал, людей под завалами больше нет.

© Sputnik / Александр Кряжев
Russia Novosibirsk Building Collapse

Ранее сообщалось, что там могут находиться более 10 человек, однако многим удалось выбраться из-под завалов самостоятельно.

© Sputnik / Александр Кряжев
Обрушение здания в Новосибирске: под завалами могут быть более 10 человек
Напомним, что в Новосибирске обрушилась стена реконструируемого одноэтажного здания.

Кроме стены, повреждены перекрытия. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству. На место ЧП выехал мэр города Анатолий Локоть.

Теги:
Новосибирск, обрушение жилого дома, обрушение



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