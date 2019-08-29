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Заново осваиваю Интернет: Вышинский рассказал о первых сутках на свободе

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (52)
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Киевский апелляционный суд 28 августа освободил из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского под личное обязательство. Журналист обязан по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы. О первых сутках на свободе он рассказал в интервью белорусским коллегам

Вышинский признался, что вынужден был заняться бытовыми вещами - навести порядок в квартире, проверить работу коммуникаций. Кроме того, отметил он, после года, проведенного в тюрьме, по сути заново приходится осваивать Интернет и телефон.

Говоря о своем самочувствии журналист заметил, что в какой-то экстренной медпомощи не нуждается, но оценить состояние своего здоровья более детально не может.

Также Кирилл Вышинский поблагодарил своих коллег за постоянную поддержку и те меры, которые принимало журналистское сообщество, чтобы способствовать его освобождению из-под стражи.

"Огромная благодарность коллегам, друзьям, политикам, общественным деятелям, всем тем, кто после моего задержания говорил о недопустимости нахождения в тюрьме человека, арестованного за свою профессиональную деятельность. Я говорю об этом с трудом, потому что вспоминая все это, подступает огромный ком к горлу", ― сказал он.

Полную версию телефонного интервью слушайте в радиоподкасте Sputnik Беларусь.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (52)
Теги:
освобождение, Журналист, суд, Украина, Кирилл Вышинский



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