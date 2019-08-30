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Международный авиационно-космический салон МАКС-2019

Россия и Турция ведут переговоры о поставках истребителей Су-57

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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После МАКС-2019 в России остались представители турецких министерств.

ТАШКЕНТ, 30  авг – Sputnik. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах по поставкам российских истребителей Су-57, пишет РИА Новости.

"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", — сказал Эрдоган журналистам.

Он добавил, что, если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам Турции истребителей F-35, Анкара будет "искать выход из этой ситуации".

Главной темой сотрудничества с Россией в оборонной сфере Эрдоган назвал поставку зенитно-ракетных комплексов С-400.

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"Полагаю, что после того, что мы увидели на авиасалоне МАКС, и в этом секторе могут быть разные покупки. Есть шаги, которые делаем по беспилотникам. Нам нужно принять меры предосторожности в отношении нашей оборонной промышленности, с этой точки зрения нужно рассматривать российские самолеты Су-35 и Су-57. Мы хотим быть страной, которая сама идет искать себе рынки", — добавил турецкий лидер.

В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019. Они осмотрели экспозицию, Эрдогана особо заинтересовали самолеты Су-35 и Су-57.

Он поинтересовался у Владимира Путина, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить. На оба вопроса российский лидер ответил положительно.

 

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Теги:
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Анкара, Россия, Москва



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