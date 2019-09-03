Переводчик Корана Валерия Прохорова скончалась

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Москве скончалась переводчик Корана Иман Валерия Порохова, сообщает KazanFirst.

Пороховой было 79 лет. Простятся с ней в Соборной мечети на проспекте Мира в Москве после полуденного намаза.

"Ушла от нас Иман Валерия Порохова... Она из русских дворян, ее родители были репрессированы сталинским режимом. Родилась в ссылке. Прошла непростой жизненный путь и пришла к Исламу. Она не просто сделала перевод Корана на русский язык, она показала красоту Корана, красоту Ислама, показала заложенные в религии нормы добра и гуманизма, подзабытые обществом", — написал у себя в соцсетях российский религиозный и политический деятель Али Вячеслав Полосин.

Иман Валерия Порохова известна как российский профессиональный переводчик-синхронист, мусульманский общественный деятель. Она получила широкую известность как автор смыслового перевода Корана на русский язык.

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На сегодня ее перевод выдержал 12 изданий.