Почему большая часть женщин в России не работает

По мнению экспертов, уровень профессионализма женщин ниже, а их таланты менее востребованы современным рынком.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Оказывается, почти половина женщин в России сфокусированы на семье и детях и только 53,2% были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%.

"Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения", - пояснила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.

Кроме того, по ее мнению, не исключен рост теневой экономики и непрозрачности найма персонала.

"В-третьих, есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости: некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях", - добавила эксперт.

Напомним, недавно стало известно о том, что в России к 2036 году дефицит мужского населения в соотношении с женским несколько сократится, но демографический перевес в сторону женщин все-таки останется.

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По словам экспертов, такое соотношение связано с более высокими рисками смертности представителей сильного пола.

Таким образом, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину, происходит вынужденная демографическая деформация общества. Как итог - общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и одинаковое влияние на принятие решения.