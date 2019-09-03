Приложение, превращающее пользователей в кинозвезд, взорвало Сеть

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Китае новый тренд - мобильное приложение Zao, с помощью которого любой из вас сможет превратиться в кинозвезду, сообщает Trend News Agency.
Как это происходит: с помощью нейросетей и технологии deepfake программа заменяет лица актеров в эпизодах знаменитых фильмов и сериалов на их собственные.
In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.— Allan Xia (@AllanXia) 1 сентября 2019 г.
Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT
Всего за пару дней приложение попало в топ китайского App Store.
Here’s for Asian representation in Hollywood 😂 #ZAO #AI #Deepfake pic.twitter.com/qrSs3VajfL— Allan Xia (@AllanXia) 1 сентября 2019 г.
Для того чтобы воспользоваться новой "игрой", необходимо просто загрузить хотя бы одно селфи. Затем оно в течение 8–10 секунд добавит его в выбранный фрагмент фильма, сериала или видеоигры.
Chinese viral deepfakes app #ZAO Clip of myself as Sheldon generated in a few seconds from a single picture. pic.twitter.com/JI7MqWUDu6— Matthew Brennan (@mbrennanchina) 1 сентября 2019 г.
После этого вы окажетесь, например, на месте Леонардо Ди Каприо в "Титанике" или одного из героев "Игры престолов".