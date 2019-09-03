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Приложение, превращающее пользователей в кинозвезд, взорвало Сеть

Приложение, превращающее пользователей в кинозвезд, взорвало Сеть

Trend News Agency
В мире
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Хотите почувствовать себя в роли Леонардо Ди Каприо в "Титанике" или побыть одним из героев "Игры престолов"?

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Китае новый тренд - мобильное приложение Zao, с помощью которого любой из вас сможет превратиться в кинозвезду, сообщает Trend News Agency.

Как это происходит: с помощью нейросетей и технологии deepfake программа заменяет лица актеров в эпизодах знаменитых фильмов и сериалов на их собственные.

Всего за пару дней приложение попало в топ китайского App Store.

Для того чтобы воспользоваться новой "игрой", необходимо просто загрузить хотя бы одно селфи. Затем оно в течение 8–10 секунд добавит его в выбранный фрагмент фильма, сериала или видеоигры.

После этого вы окажетесь, например, на месте Леонардо Ди Каприо в "Титанике" или одного из героев "Игры престолов".

Теги:
Китай, Китай, гаджет, IT-технологии, мобильное приложение, приложение



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