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Команда Узбекистана заняла второе место на "АЛТЫН YКI-2019" в Казахстане

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны
В мире
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Как рассказали военнослужащие, достигнутый результат дался им нелегко, так как соперники имели серьезный настрой на победу и всячески старались показать лучшие результаты.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Команда Министерства обороны Узбекистана принимала участие в международном соревновании разведывательных групп специального назначения "АЛТЫН YКI-2019" в Казахстане, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. Мероприятие проходило с 28 августа по 2 сентября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны
Команда Министерства обороны Республики Узбекистан принимала участие в международном соревновании разведывательных групп специального назначения

В соревнованиях также участвовали оборонные ведомства Беларуси, Индии, России и Казахстана.

АрМИ-2019 результаты
© Sputnik / Мария Уварова
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Выполняя учебно-боевые задачи, разведывательные группы прошли 12 сложных этапов. Каждая из команд-участниц преодолела маршрут протяженностью более 100 км.

Узбекистанцы заняли 2-е место в общем зачете, уступив только хозяевам турнира - сборной Казахстана.

Как рассказали военнослужащие, достигнутый результат дался им нелегко, так как соперники имели серьезный настрой на победу и всячески старались показать лучшие результаты.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Казахстан, Казахстан, военные разведчики, военные, Соревнования, военные учения, учения



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