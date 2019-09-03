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Не дали взять живым или мертвым: Атамбаев сделал заявление

Прокуратура рассказала о том, что будет с мечетью Атамбаева на самом деле

© REUTERS / Vladimir Pirogov
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Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (22)
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ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Арест на мечеть, построенную на деньги бывшего президента Атамбаева, не накладывался, уточняет своё предыдущее сообщение пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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Ранее сообщалось, что мечеть попала под арест. Всего арестовали 135 единиц движимого и недвижимого имущества Атамбаева и его близких родственников.

Генпрокуратура напомнила, что "в рамках расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями Атамбаева, установлено, что мечеть, расположенная в седьмом микрорайоне, была построена бывшим президентом".

Земля, на которой построена мечеть, зарегистрирована на компанию "Форум", фактически принадлежащую Атамбаеву, отмечает Генпрокуратура.

В настоящее время следствие "лишь устанавливает источники денежных средств, то есть на какие денежные средства Атамбаевым было осуществлено строительство мечети".

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Указанная мечеть была построена в память о кыргызстанцах, погибших в ходе апрельских событий 2010 года. Атамбаев предоставил для этого принадлежащий ему с 1990-х годов на праве частной собственности земельный участок в 7-м микрорайоне столицы. Возводить объект начали в 2015 году, строительство частично профинансировал экс-глава государства. Мечеть открыли в апреле этого года.

Напомним, 7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Также арестованы несколько его сторонников.

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Атамбаев обвиняется по нескольким уголовным делам. Как рассказал его адвокат, бывший президент с начала следствия не ответил ни на один вопрос, так как считает, что действия против него незаконны.

 

Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (22)
Теги:
опровержение, Прокуратура, мечеть, Алмазбек Атамбаев



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