Прокуратура рассказала о том, что будет с мечетью Атамбаева на самом деле

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Арест на мечеть, построенную на деньги бывшего президента Атамбаева, не накладывался, уточняет своё предыдущее сообщение пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мечеть попала под арест. Всего арестовали 135 единиц движимого и недвижимого имущества Атамбаева и его близких родственников.

Генпрокуратура напомнила, что "в рамках расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями Атамбаева, установлено, что мечеть, расположенная в седьмом микрорайоне, была построена бывшим президентом".

Земля, на которой построена мечеть, зарегистрирована на компанию "Форум", фактически принадлежащую Атамбаеву, отмечает Генпрокуратура.

В настоящее время следствие "лишь устанавливает источники денежных средств, то есть на какие денежные средства Атамбаевым было осуществлено строительство мечети".

Указанная мечеть была построена в память о кыргызстанцах, погибших в ходе апрельских событий 2010 года. Атамбаев предоставил для этого принадлежащий ему с 1990-х годов на праве частной собственности земельный участок в 7-м микрорайоне столицы. Возводить объект начали в 2015 году, строительство частично профинансировал экс-глава государства. Мечеть открыли в апреле этого года.

Напомним, 7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Также арестованы несколько его сторонников.

Алмазбек Атамбаев задержан – источник >>

Атамбаев обвиняется по нескольким уголовным делам. Как рассказал его адвокат, бывший президент с начала следствия не ответил ни на один вопрос, так как считает, что действия против него незаконны.