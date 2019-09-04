Стал известен новый способ хищения денег с помощью соцсетей

Злоумышленники захватывают доступ к странице пользователя и начинают публиковать посты от его имени.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей, сообщает RT.

"Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях", - сказал замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Он отметил, что злоумышленники захватывают доступ к странице пользователя и начинают публиковать посты от его имени. По словам Сычева, были зарегистрированы случаи, когда мошенники имитировали голос пользователя.

По данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения аферистами пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам — своим собственным или банка.

Как мошенники в Узбекистане обманывают при покупке авиабилетов >>

Напомним, недавно национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан проинформировал жителей страны о случаях мошеннических операций по покупке авиабилетов с использованием международных пластиковых карт в своем Telegram-канале.

Жителей Узбекистана предупредили, что необходимо использовать для покупки авиабилетов свою пластиковую карту или банковские карты доверенных лиц, а не пользоваться услугами сомнительных посредников.