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Умер легендарный фэшн-фотограф Питер Линдберг

Умер легендарный фэшн-фотограф Питер Линдберг

Instagram
В мире
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Линдберг считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Легендарный немецкий фотограф Питер Линдберг скончался 3 сентября в возрасте 74 лет, сообщается в его официальном Instagram.

"С глубокой печалью спешим сообщить вам о том, что ушел из жизни Питер Линдберг. В этот день он был окружен своей женой Петрой, его первой женой Астрид, четырьмя сыновьями и семью внукам", - говорится в сообщении.

Напомним, Питер Линдберг осуществлял проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджо Армани.

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Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh)

Его снимки публиковали журналы Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone.

Линдберг считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.

Теги:
фотография, фотограф, смерть



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