Умер легендарный фэшн-фотограф Питер Линдберг

Линдберг считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Легендарный немецкий фотограф Питер Линдберг скончался 3 сентября в возрасте 74 лет, сообщается в его официальном Instagram.

"С глубокой печалью спешим сообщить вам о том, что ушел из жизни Питер Линдберг. В этот день он был окружен своей женой Петрой, его первой женой Астрид, четырьмя сыновьями и семью внукам", - говорится в сообщении.

Напомним, Питер Линдберг осуществлял проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджо Армани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) 8 Июл 2019 в 9:26 PDT

Его снимки публиковали журналы Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone.

Линдберг считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.